Март, 02 в 23:03

Вечером 2 марта в Московской области, в районе города Коломна, прогремел взрыв, который был слышен во всем городе.

Об этом пишут локальные Telegram-каналы, которые публикуют видео, где можно услышать звук взрыва и увидеть зарево в небе.

Сообщается, что взрыв произошел в одном из соседних сел около 21:30 по местному времени (20:30 по Киеву).

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На месте работают российские спасательные службы и правоохранители.

Администрация Коломенского городского округа в комментарии российским СМИ косвенно подтвердила взрыв, но пока не предоставила подробности.

Местные жители в Telegram-каналах говорят, что взрыв можно было услышать во всех районах города, а от взрывной волны содрогнулись дома.

На одном из видео местный житель показывает пожар после взрыва.

— Свист был слышен, потом взрыв явно… Сначала был дым, потом такое вот зарево, — комментирует он.

Примечательно, что в Коломне расположен один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, где разрабатывали, в частности, ракетные комплексы Искандер.

Пока украинские власти или Вооруженные силы Украины не комментировали взрыв. Свидетельств, которые бы указывали на причастность Украины к взрывам на территории России, по официальным данным, нет.

Фото: Sternenko