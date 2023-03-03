Март, 03 в 13:40

Сегодня в российском Краснодаре местные жители слышали сильные хлопки, похожие на взрывы.

Об этом пишут российские СМИ и местные паблики.

Сообщается, что произошел сильный пожар в районе летного училища. Над городом в несколько сотен метров поднимается столб дыма.

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По словам очевидцев, взрывы слышали в разных частях города. А вот российское МЧС уверяет, что это якобы горит трава в поле.

Представители училища заявляют, что на территории их аэродрома и прилегающей местности не было никакого пожара и взрывов.

Заметим, что в Краснодаре находится авиаучилище имени Серова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возле газовой компрессорной станции Газпрома упал ударный дрон.