В Краснодаре прогремел взрыв: сообщают о пожаре в районе летного училища
Требует проверки
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Сегодня в российском Краснодаре местные жители слышали сильные хлопки, похожие на взрывы.
Об этом пишут российские СМИ и местные паблики.
Сообщается, что произошел сильный пожар в районе летного училища. Над городом в несколько сотен метров поднимается столб дыма.
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По словам очевидцев, взрывы слышали в разных частях города. А вот российское МЧС уверяет, что это якобы горит трава в поле.
Представители училища заявляют, что на территории их аэродрома и прилегающей местности не было никакого пожара и взрывов.
Заметим, что в Краснодаре находится авиаучилище имени Серова.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возле газовой компрессорной станции Газпрома упал ударный дрон.