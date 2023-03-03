Март, 03 в 18:52

В Москве убили ученого Андрея Ботикова, который был одним из создателей российской вакцины против коронавируса Спутник V.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и следственный комитет РФ по Москве.

По версии следствия, убийство произошло 2 марта на северо-западе Москвы в результате бытовой ссоры.

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– 2 марта в квартире жилого дома, расположенного на улице Рогова в Москве, 29-летний молодой человек во время ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия, – говорится в сообщении комитета.

Подозреваемый якобы уже задержан, и он во время допроса признал вину. Отмечается, что он ранее привлекался к уголовной ответственности “за совершение тяжкого преступления”. Открыто уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В следственном комитете не озвучивают имени погибшего, однако российские СМИ утверждают, что речь идет именно об Андрее Ботикове. Якобы произошла ссора между ним и его гостем, и тот задушил ученого ремнем.

Ботиков являлся старшим научным сотрудником российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии.

Именно это научное учреждение РФ к августу 2020 года разработало вакцину Спутник V против коронавируса Covid-19. Ее качество было сомнительным, Украина ее не применяла.

Ботиков был соавтором патента на вакцину. По данным росСМИ, он был среди российских ученых, которым диктатор Владимир Путин вручил награды за создание препарата. Тогда Ботиков получил медаль ордена За заслуги перед отечеством ІІ степени.

Как известно, с начала полномасштабной войны РФ против Украины на территории России происходят загадочные смерти. При загадочных обстоятельствах гибли топ-чиновники, менеджеры, связанные с Газпромом. В Индии выпал из окна и погиб депутат Единой России Павел Антов, являвшийся одним из самых богатых единороссов.

Источник: Следственный комитет РФ по Москве