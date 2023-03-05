Март, 05 в 17:31

В Черное море через Босфор вошло российское грузовое судно Спарта IV, которое могло перевозить технику и боеприпасы из Сирии.

Об этом в Twitter сообщил автор блога Bosphorus Observer Йорук Ишик.

— Репатриация военной техники: судно Спарта IV под российским флагом, принадлежащее ООО СК Юг и находящееся под санкциями, прошло через Босфор в сторону Черного моря путем из Тартуса в Новороссийск с военным грузом. Гражданское судно только по названию, — говорится в сообщении.

Издание NavalNews отмечает, что передвижение по Босфору для военных кораблей закрыто, но Россия использует грузовые и вспомогательные суда.

Сейчас смотрят

Ранее судно Спарта IV прибыло в Тартус (Сирия) с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, а затем получило новый груз на военно-морской базе РФ.

Для прохода через Босфор корабль заявил осадку 6,2 метра, что свидетельствует о большом грузе.

До входа в Босфор 1 марта 2023 года Спарта IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России Стерегущий.