Не ответили на “Кто идет?”: в Курской области срочник расстрелял сослуживцев

Март, 06 в 11:17

В воинской части в Суджанском районе Курской области РФ, что вблизи границы с Украиной, в ночь на 6 марта произошла стрельба.

По данным российских Telegram-каналов, срочник Магомед, который стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул “Стой! Кто идет?”, но ему никто не ответил, поэтому открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.

Выяснилось, что это были два других срочника из его части. Один из них, 19-летний Тамир, погиб на месте, а 22-летний Владислав госпитализирован с ранениями.

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Все трое солдат служили в 37 мотострелковой бригаде (в/ч 69647) ВС РФ уже восемь месяцев, поэтому пока неизвестно, почему двое из них не ответили на команду часового, как и то — почему третий сначала не открыл предупредительный огонь в воздух.