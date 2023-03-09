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Факты / Світ / Росія

Немедленно в укрытие. В одной из областей РФ прозвучала воздушная тревога

Бедрак Виктория, редактор ленты
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

В Свердловской области РФ прозвучало сообщение о воздушной тревоге. Предупреждение “все немедленно в укрытие!” звучало по телеканалам и радио.

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

— На территории региона в результате взлома серверов радиостанций и телевизионных каналов была объявлена воздушная тревога в эфире, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что информация о тревоге является ложной и не соответствует действительности.

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О воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в эфире нескольких российских радиостанций уже сообщали 22 февраля.

А на следующий день на волнах всех радиостанций Крыма прозвучало обращение главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Есть информация, что радиообращение руководителя ГУР могли слышать также жители Москвы и Краснодара.

Источник: МЧС Свердловск

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