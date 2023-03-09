Запуск Россией ракет Кинжал по Украине может свидетельствовать об изменении стратегии Кремля — CNN

Март, 09 в 20:10

Во время ночной ракетной атаки 9 марта Россия выпустила по территории Украины 81 ракету, среди которых было 6 гиперзвуковых ракет Кинжал, которые пока не способны сбивать наши силы противовоздушной обороны

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не припоминает, чтобы РФ использовала такое количество гиперзвуковых ракет.

— Атака действительно масштабная и впервые с использованием таких различных типов ракет. Мы видим, что на этот раз было использовано аж 6 Кинжалов, — заявил Игнат.

Он добавил, что пока у Украины нет возможностей противостоять Кинжалам и крылатым ракетам воздушного базирования Х-22, которые также были запущены российскими захватчиками.

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Россия использовала ракеты Кинжал, которые она описывает как гиперзвуковое оружие, в первые недели полномасштабного вторжения в прошлом году. Но эти ракеты редко появлялись в небе Украины.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эти ракеты впервые применили в марте прошлого года, а затем в мае.

CNN отмечает, что использование такого широкого и непредсказуемого набора вооружений, похоже, свидетельствует об изменении стратегии Кремля.

Командующий ВСУ Валерий Залужный ранее сообщил, что во время массированной атаки ночью 9 марта РФ выпустила по Украине 81 ракету различного базирования и 8 ударных беспилотников Shahed-136/131.

По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр уничтожено 34 крылатые ракеты, а также 4 иранских дрона.