Запускал кинжалы: Британская разведка рассказала, почему для России важен атакованный дронами самолет А-50

Март, 09 в 11:07

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который на белорусском аэродроме Мачулище атаковали дроны, был нужен для запуска ракет Кинжал.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

– 7 марта Александр Лукашенко подтвердил, что один из небольшого парка российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50U MAINSTAY D, дислоцированный в Беларуси, был поврежден. При этом самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником, — говорится в сообщении.

Как сообщают в разведке, А-50 был перемещен в ремонтную мастерскую в Таганроге в России. Транзитный полет проходил меньшей высотой, чем обычно, вероятно, из-за повреждения гермокабины.

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По данным ведомства, А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К, самолета, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного базирования Кинжал, которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал.

В модификации был удален внутренний радар самолетов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться внешние источники информации, такие как А-50.

– Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения до тех пор, пока не будет развернут еще один А-50, — отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, ночью 9 марта РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив всего 81 ракету, в том числе шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал.