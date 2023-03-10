Март, 10 в 21:19

Французская компания Ашан, которая имеет сеть супермаркетов в России, намерена расширить свое присутствие на территории РФ магазином Мой Ашан, где будут продавать товары под собственным брендом сети.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Auchan Retail Russia.

Мой Ашан хочет иметь ассортимент из около 900 наименований, подавляющее большинство из которых — 90% — продукты под собственными брендами Auchan.

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При этом Ашан говорит, что основной миссией работы в РФ является “обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам”.

Компания ранее попала в ряд скандалов. Сначала из-за решения Ашан сохранить свое присутствие в России несмотря на полномасштабное вторжение в Украину. Это побудило Киев призвать к бойкоту сети, поскольку другие мировые бренды, такие как McDonald’s, Nike и другие, вышли с рынка государства-агрессора.

Впоследствии, уже в феврале 2023 года, журналисты обнародовали расследование, в котором выяснили, что Ашан с начала широкомасштабного вторжения в Украину поставляла товары для армии России на территориях оккупированных областей Украины, а также помогала российским военкоматам мобилизовать россиян из числа своих сотрудников.

Офис Ашана в Украине заявил, что шокирован материалами журналистского расследования. Украинский офис также потребовал объяснений от французского офиса, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудит ситуацию с Ашаном с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

В ответ на журналистское расследование и обвинения Auchan Retail заявил, что не проводил, не поддерживал и не финансировал никаких благотворительных сборов для армии России. Согласно сообщению компании, в марте 2022 года сеть супермаркетов Ашан получила заказ от мэрии Санкт-Петербурга, но, по словам компании, среди запроса властей РФ не было ничего, что могло бы навести на мысль о конкретном “конечном назначении”.

В то же время журналисты из The Insider считают, что руководство Ашана сознательно поставляло товары российской армии, а также пыталось замаскировать поставки в адрес Минобороны РФ под обычную коммерческую продажу частным компаниям.

Результатом расследования журналистов стало то, что, в частности, НАПК внесло французскую корпорацию Ашан в перечень международных спонсоров войны.

Фото: НАПК