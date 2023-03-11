Март, 11 в 7:56

Россия тратит миллионы долларов на строительство оборонительных сооружений и рубежей в тыловых районах, расположенных далеко от нынешних линий фронта, и в тех районах России, где, скорее всего, никогда не будет боев.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил 9 марта, что завершено укреплений вдоль государственной границы области с Украиной.

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Гладков также заявил, что армия РФ должна выделить подразделения для защиты этой системы укреплений в случае “нападения Украины” на Белгородскую область. По мнению аналитиков ISW, личный состав разумнее было бы использовать для наступательных операций в Украине.

Гладков также заявил, что на строительство этой линии обороны было потрачено 10 млрд рублей (около 132 млн долларов), что в ISW называют пустой тратой средств.

Генштаб ВСУ 10 марта сообщил, что Россия продолжает строительство укреплений вдоль границы Курской области с Украиной — еще один район, где, скорее всего, никогда не будет боевых действий.

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российские войска строят оборонительную линию якобы по приказу президента России Владимира Путина.

Американские аналитики также отмечают, что эти укрепления находятся далеко от текущей линии фронта на юге Украины, и что эти средства и силы разумнее было бы использовать на фронте.

Возможно, власти в Курской и Белгородской областях строят оборонительные укрепления в поддержку российской пропаганды, чтобы представить Украину как угрозу территории РФ. И чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для России.

Кроме того, строительство этих сооружений может свидетельствовать о том, что российские силы не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

Фото: ГУР МО