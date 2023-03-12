Март, 12 в 11:32

Украинская ПВО показывает хорошие результаты, поэтому оккупанты ищут способы нанести Украине как можно больше вреда.

Об этом заявил военный аналитик, полковник Петр Черник в комментарии Military Media Center, комментируя последнюю массированную атаку РФ.

По словам специалиста, обстрелами российские войска не достигли и уже не достигнут стратегической цели.

Сейчас смотрят

Кроме того, после 81 пуска ракет различных видов аналитик сделал следующие выводы:

Накопить действительно большой потенциал в 120-140-160 ракет, “чтобы Украине было больно”, Россия не может;

Украинская ПВО подняла коэффициент сбития ракет врага до 80-90%. Это стало причиной применения Россией т. н. коллаборационного способа залпа, то есть применения многих ракет разных видов. В частности, тех ракет, которые украинские войска пока не могут сбивать: С-300, Х-22 и Кинжал;

Это свидетельствует о том, что адекватного ракетного потенциала неядерных ракет у России уже практически нет. Они прибегают к использованию крайне дефицитной и очень редкой ракеты;

Вероятнее всего, время между залпами будет расти. Но определенный ракетный потенциал враг все еще сохраняет;

Украине надо как можно больше ПВО. Украинские войска ожидают зенитно-ракетную систему Patriot, с применением которой надеются преодолеть угрозу от гиперзвуковых ракет.

Ночью 9 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Оккупанты выпустили 81 ракету различного базирования.

Источник: Military Media Center