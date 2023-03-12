Оккупантов из Москвы погибло в 30 раз меньше, чем с Востока РФ – разведка Британии
Количество оккупантов, ликвидированных в боях в Украине, резко отличается в зависимости от регионов России.
Пропорционально численности населения относительно невредимыми остаются Москва и Санкт-Петербург.
Особенно это касается семей элиты страны, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
– Никто из детей чиновников, которые в первых двух рядах слушали послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, не служат в армии, – отмечают британские разведчики.
По данным разведки Минобороны Великобритании, в процентном соотношении к численности населения смертность во многих восточных регионах РФ более чем в 30 раз выше, чем в Москве.
Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства, добавляют в британском оборонном ведомстве.
Например, в Астрахани примерно 75% потерь – среди казахских и татарских меньшинств.
На фоне попыток Минобороны России решить проблему постоянного дефицита боевого персонала, изоляция состоятельных и влиятельных элементов российского общества, вероятно, станет еще более ощутимой, заключают британские разведчики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 382-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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