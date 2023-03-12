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Факты / Світ / Росія

Оккупантов из Москвы погибло в 30 раз меньше, чем с Востока РФ – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Количество оккупантов, ликвидированных в боях в Украине, резко отличается в зависимости от регионов России.

Пропорционально численности населения относительно невредимыми остаются Москва и Санкт-Петербург.

Особенно это касается семей элиты страны, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

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– Никто из детей чиновников, которые в первых двух рядах слушали послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, не служат в армии, – отмечают британские разведчики.

По данным разведки Минобороны Великобритании, в процентном соотношении к численности населения смертность во многих восточных регионах РФ более чем в 30 раз выше, чем в Москве.

Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства, добавляют в британском оборонном ведомстве.

Например, в Астрахани примерно 75% потерь – среди казахских и татарских меньшинств.

На фоне попыток Минобороны России решить проблему постоянного дефицита боевого персонала, изоляция состоятельных и влиятельных элементов российского общества, вероятно, станет еще более ощутимой, заключают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 382-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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