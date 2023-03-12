Путин потерял контроль над инфопространством. В Кремле идет внутреннее противостояние — ISW

Март, 12 в 8:33

Российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над информационным пространством РФ.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что внутри Кремля происходит борьба, что Кремль потерял централизованный контроль над российским информационным пространством, и что Путин, очевидно, не может это исправить.

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По ее словам, Кремль “не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством из-за борьбы между кремлевскими “элитами””.

Аналитики указывают, что это подтверждает несколько недавних оценок ISW:

в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;

со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство;

Путин, очевидно, не в состоянии принять решительные меры для восстановления контроля над российским информационным пространством.

Ранее в разведке США заявили, что российский диктатор Владимир Путин неправильно оценил возможности ВСУ, а войска РФ ждут проблемы.