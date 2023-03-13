Март, 13 в 9:52

Конфликт и противостояние между минобороны России и владельцем группировки Вагнера Евгением Пригожиным достигает своего апогея на фоне битвы за Бахмут.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Минобороны России, в частности, министр Сергей Шойгу и начальник генерального штаба РФ генерал Валерий Герасимов, скорее всего, специально используют ЧВК Вагнер для битвы за Бахмут, чтобы ослабить самого Пригожина и подорвать его амбиции влияния в Кремле.

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Минобороны РФ всячески препятствовало Пригожину в вербовке осужденных и получению боеприпасов.

Например, владелец ЧВК смог завербовать 40 000 осужденных, вероятно, с разрешения Кремля. Но уже в начале 2023 года у него не было такого разрешения.

Пригожин пригрозил вывести боевиков Вагнера из Бахмута и заявил, что российское минобороны использовало ЧВК, чтобы именно заключенные взяли на себя основные бои за город, что привело к огромным потерям.

Аналитики ISW считают, что угрозы и жалобы Пригожина свидетельствуют о серьезности конфликта с минобороны РФ.

Скорость продвижения российских войск в Бахмуте замедлилась после вывода украинских войск из восточного Бахмута примерно 7 марта. Пригожин жаловался, что ЧВК Вагнер нужны дополнительные подкрепления.

Ранее Пригожину, вероятно, удалось убедить Путина, что он сможет захватить Бахмут, если получит доступ к запасам боеприпасов минобороны России и расширить свою вербовку.

Путин предоставил Пригожину доступ к этим ресурсам, поскольку все больше разочаровывался в российском военном командовании, которое не смогло захватить Киев.

Путин, вероятно, воспринял призывы российского военного командования к мобилизации как угрозу стабильности своего режима и доверился Пригожину, силы которого уже помогли захватить Попасную, Северодонецк и Лисичанск в Луганской области.

Решение Путина встать на сторону Пригожина, вероятно, разозлило Шойгу и Герасимова.

При этом в ISW считают, что Путин возлагается на группу “козлов отпущения”, которые вместо него берут на себя вину за российские военные неудачи.

Путин может использовать большие потери Вагнера, сообщения о низком моральном духе и военных преступлениях, чтобы отвлечь внимание от гораздо худших проблем в ВС РФ.

А еще аналитики полагают, что Пригожин вряд ли сможет вернуть себе благосклонность Путина.