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Факты / Світ / Росія

На фоне растущих расходов на войну. Путин планирует встретиться с олигархами впервые с начала вторжения — Bloomberg

Бедрак Виктория, редактор ленты
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин планирует на этой неделе встретиться с олигархами впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Указано, что встреча состоится 16 марта в Кремле с участием ведущих членов российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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— Встреча проходит в то время, когда правительство изо всех сил пытается покрыть растущие расходы, поскольку война продолжается уже второй год. Это усиливает давление на компании, чтобы те платили больше налогов. Прошлогодняя встреча была сорвана на фоне боевых действий, — говорится в сообщении.

По данным Bloomberg в своем выступлении Путин планирует сосредоточить внимание на возрождении экономического роста и повышении ответственности.

Тем временем, как указывает издание, олигархи надеются выразить обеспокоенность растущей ролью государства в экономике и настаивать на шагах по либерализации деловой среды, в частности, отмене уголовных наказаний за некоторые экономические преступления, такие как отмывание денег.

— Если в прошлом году многие магнаты были обеспокоены тем, что публичное появление с Путиным может сделать их объектами санкций, то теперь под ограничения подпадают большинство основных членов правления РСПП, — добавляет издание.

Ранее в разведке США сообщили, что российский диктатор Владимир Путин неправильно оценил возможности ВСУ, а российскую армию ждут проблемы.

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Источник: Bloomberg
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