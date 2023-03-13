Март, 13 в 16:23

Сразу в нескольких районах Москвы после Нового года началась активная вырубка заповедных парков и лесов. Эти площадки готовят для нужд российского Минобороны, в частности, для размещения систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом информирует издание The Insider, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Оккупанты, в частности, развернули зенитно-ракетные комплексы С-400 на полях Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, на севере города. По данным издания, эта площадка стала первой в пределах столицы РФ, где появились комплексы ПВО.

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По наблюдениям издания, кроме пусковых установок, там развернута многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) 92Н6Е, которая обнаруживает и сопровождает воздушные цели, а также РЛС 96Л6Е для измерения координат самолетов, вертолетов, БПЛА и ракет. Там же находятся и цистерны с топливом.

В местной патрульной службе сообщили журналистам, что системы ПВО там установили “для защиты Москвы”.

Размещать военную технику в этой локации оккупанты начали еще 31 декабря. На месте полей не было сплошного леса, поэтому почву там просто выровняли и залили асфальтом. Поля Тимирязевской академии окружены жилой застройкой: до ближайшего дома всего около 200 метров.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 появились и в парке-заповеднике Лосиный остров, на северо-востоке Москвы. Там также развернуты радиолокационные станции и пункт боевого управления.

Расстояние от систем ПВО до жилых многоэтажек составляет около 200 метров. Окна местного жилищного комплекса выходят прямо на военный объект.

К тому же парк относится к особо охраняемой природной территории, поэтому вырубка деревьев там ограничена законом РФ. На запросы местных экоактивистов администрация парка сообщила, что “работы проводятся с целью обеспечения национальной безопасности и обороны РФ”.

По данным издания, настоящая экологическая катастрофа наблюдается в микрорайоне Курьяново на юго-востоке Москвы. Там для военных нужд, “в условиях строжайшей секретности” был вырублен огромный лесной массив на левом берегу Москвы-реки. Уничтожено около 100 га леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское для размещения систем ПВО. Протяженность лесной полосы превышала 2 км.

Там будут расположены 10 площадок, которые займут 55 га. По меньшей мере, на одной из них разместят системы ПВО. По данным The Insider, площадка под нужды Минобороны РФ займет 5 га в южной части бывшей лесополосы. Остальные территории будут занимать “производственные площадки” для разных российских компаний (таких, как Гормост, Мослифт, Мосводосток и другие).

– Парадоксально, но самая таинственная стройка в Москве ведется в едва ли не самом обозримом месте – прямо напротив смотровой площадки в Коломенском, где установлена подзорная труба для туристов. Стройка практически не охраняется. Забор и информационный щит расположены только на одном участке в южной части, – пишет издание.

По словам источника The Insider, “есть вероятность того, что на этой территории будет находиться оборонный объект”. При этом российские активисты и экологи подозревают, что власти Москвы решили освоить эту территорию в собственных целях, прикрываясь приказом Минобороны РФ о подготовке инфраструктуры под ПВО.

Издание обращает внимание, что эта локация является охранной зоной объекта культурного наследия федерального значения Ансамбль усадьбы Коломенское, XVI-XVII вв. Там находится церковь Вознесения, которая включена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одна площадка для установки ПВО появилась в Измайловском лесопарке. Еще в начале января там началась вырубка леса на входе в парк, всего в 500 метрах от метро Измайловская.

Были вырублены десятки лиственниц в возрасте более 50 лет.

Кроме того, системы ПВО появились на крупнейшей (по состоянию на 2013 год) в Европе свалке: полигоне Саларьево в Новой Москве. Отходы туда свозили с 60-х годов. К моменту закрытия свалки в 2007 году там размещалось 15 млн тонн мусора. Впоследствии свалку рекультивировали, накрыв специальным полотном, и засыпали грунтом.

Увидеть военную технику на мусорном полигоне можно из многоэтажек. На свалке россияне установили мобильную РЛС разведки П-18-2 Прима. Установка этой радиолокационной системы означает, что вместе с ней используются ЗРК малого или среднего радиуса действия, такие, как Бук или Тор.

Если в спальных районах Москвы появились ЗРК С-400, то в центре россияне поставили несколько зенитных систем Панцирь-С1 среднего радиуса действия, которые можно использовать для защиты от самолетов, вертолетов, крылатых ракет. Такая система ПВО была замечена на здании Минобороны РФ.

Источник: The Insider

Фото: The Insider