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Факты / Світ / Росія

В Москве массово вырубают заповедные парки и леса для установки систем ПВО – СМИ

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
ППО у Москві
Фото: Getty Images

Сразу в нескольких районах Москвы после Нового года началась активная вырубка заповедных парков и лесов. Эти площадки готовят для нужд российского Минобороны, в частности, для размещения систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом информирует издание The Insider, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Оккупанты, в частности, развернули зенитно-ракетные комплексы С-400 на полях Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, на севере города. По данным издания, эта площадка стала первой в пределах столицы РФ, где появились комплексы ПВО.

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По наблюдениям издания, кроме пусковых установок, там развернута многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) 92Н6Е, которая обнаруживает и сопровождает воздушные цели, а также РЛС 96Л6Е для измерения координат самолетов, вертолетов, БПЛА и ракет. Там же находятся и цистерны с топливом.

В местной патрульной службе сообщили журналистам, что системы ПВО там установили “для защиты Москвы”.

Размещать военную технику в этой локации оккупанты начали еще 31 декабря. На месте полей не было сплошного леса, поэтому почву там просто выровняли и залили асфальтом. Поля Тимирязевской академии окружены жилой застройкой: до ближайшего дома всего около 200 метров.

Вирубка лісу в Москві під ППО

Фото: The Insider

Зенитно-ракетные комплексы С-400 появились и в парке-заповеднике Лосиный остров, на северо-востоке Москвы. Там также развернуты радиолокационные станции и пункт боевого управления.

Расстояние от систем ПВО до жилых многоэтажек составляет около 200 метров. Окна местного жилищного комплекса выходят прямо на военный объект.

К тому же парк относится к особо охраняемой природной территории, поэтому вырубка деревьев там ограничена законом РФ. На запросы местных экоактивистов администрация парка сообщила, что “работы проводятся с целью обеспечения национальной безопасности и обороны РФ”.

Вирубка лісу в Москві під ППО

Фото: The Insider

По данным издания, настоящая экологическая катастрофа наблюдается в микрорайоне Курьяново на юго-востоке Москвы. Там для военных нужд, “в условиях строжайшей секретности” был вырублен огромный лесной массив на левом берегу Москвы-реки. Уничтожено около 100 га леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское для размещения систем ПВО. Протяженность лесной полосы превышала 2 км.

Вирубка лісу в Москві під ППО

Фото: The Insider

Там будут расположены 10 площадок, которые займут 55 га. По меньшей мере, на одной из них разместят системы ПВО. По данным The Insider, площадка под нужды Минобороны РФ займет 5 га в южной части бывшей лесополосы. Остальные территории будут занимать “производственные площадки” для разных российских компаний (таких, как Гормост, Мослифт, Мосводосток и другие).

– Парадоксально, но самая таинственная стройка в Москве ведется в едва ли не самом обозримом месте – прямо напротив смотровой площадки в Коломенском, где установлена подзорная труба для туристов. Стройка практически не охраняется. Забор и информационный щит расположены только на одном участке в южной части, – пишет издание.

По словам источника The Insider, “есть вероятность того, что на этой территории будет находиться оборонный объект”. При этом российские активисты и экологи подозревают, что власти Москвы решили освоить эту территорию в собственных целях, прикрываясь приказом Минобороны РФ о подготовке инфраструктуры под ПВО.

Издание обращает внимание, что эта локация является охранной зоной объекта культурного наследия федерального значения Ансамбль усадьбы Коломенское, XVI-XVII вв. Там находится церковь Вознесения, которая включена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Еще одна площадка для установки ПВО появилась в Измайловском лесопарке. Еще в начале января там началась вырубка леса на входе в парк, всего в 500 метрах от метро Измайловская.

Были вырублены десятки лиственниц в возрасте более 50 лет.

Вирубка лісу в Москві під ППО

Фото: The Insider

Кроме того, системы ПВО появились на крупнейшей (по состоянию на 2013 год) в Европе свалке: полигоне Саларьево в Новой Москве. Отходы туда свозили с 60-х годов. К моменту закрытия свалки в 2007 году там размещалось 15 млн тонн мусора. Впоследствии свалку рекультивировали, накрыв специальным полотном, и засыпали грунтом.

Увидеть военную технику на мусорном полигоне можно из многоэтажек. На свалке россияне установили мобильную РЛС разведки П-18-2 Прима. Установка этой радиолокационной системы означает, что вместе с ней используются ЗРК малого или среднего радиуса действия, такие, как Бук или Тор.

Если в спальных районах Москвы появились ЗРК С-400, то в центре россияне поставили несколько зенитных систем Панцирь-С1 среднего радиуса действия, которые можно использовать для защиты от самолетов, вертолетов, крылатых ракет. Такая система ПВО была замечена на здании Минобороны РФ.

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Источник: The Insider

Фото: The Insider

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