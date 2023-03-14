Март, 14 в 9:58

В последние недели российской армии катастрофически не хватает артиллерийских боеприпасов и из-за этого на многих участках фронта действуют строгие лимиты на использование снарядов.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Кроме того, существует система наказаний за нерациональное использование артиллерийских боеприпасов.

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Нехватка боеприпасов у россиян настолько ощутима, что это почти наверняка стало ключевой причиной неспособности оккупационной армии за последнее время провести оперативно значимые атаки.

В британской разведке считают, что Россия начала привозить старые боеприпасы, считавшиеся непригодными для использования.

В Великобритании также отмечают, что Россия применяет принципы командной экономики в своем военно-промышленном комплексе, так как понимает, что ее производственные мощности очень уязвимы в условиях все более затяжной войны.