РФ начала использовать старые снаряды, ранее признанные непригодными — британская разведка
В последние недели российской армии катастрофически не хватает артиллерийских боеприпасов и из-за этого на многих участках фронта действуют строгие лимиты на использование снарядов.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
Кроме того, существует система наказаний за нерациональное использование артиллерийских боеприпасов.
Нехватка боеприпасов у россиян настолько ощутима, что это почти наверняка стало ключевой причиной неспособности оккупационной армии за последнее время провести оперативно значимые атаки.
В британской разведке считают, что Россия начала привозить старые боеприпасы, считавшиеся непригодными для использования.
В Великобритании также отмечают, что Россия применяет принципы командной экономики в своем военно-промышленном комплексе, так как понимает, что ее производственные мощности очень уязвимы в условиях все более затяжной войны.