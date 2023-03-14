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Россияне пытаются модернизировать советские танки Т-62, но делают это бездарно — военный эксперт

Бедрак Виктория, редактор ленты
Россияне пытаются модернизировать советские танки Т-62, но делают это бездарно — военный эксперт
Фото: Depositphotos

Россия массово снимает с консервации советские танки Т-62 вместо того, чтобы отправить на фронт новые Т-14 Армата. В то же время военный эксперт Александр Коваленко указывает, что даже ремонт россияне делают “бездарно”.

Об этом он пишет в Telegram.

Так, на верхнюю лобовую деталь танков россияне устанавливают пассивную защиту в виде металлополимерных блоков и динамическую защиту Контакт-1. Однако, как отмечает эксперт, это “не совсем” повышает бронезащиту.

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— Дело в том, что установка на танки Т-62 металлополимерных блоков или ДЗ Контакт-1 позволяла повысить выживаемость против танков того периода — 1960-е годы, то есть калибра орудий до 115-мм, а также средств поражения пехоты, РПГ-7, — говорится в сообщении.

Если же говорить о современных средствах поражения, то они легко пробивают эту защиту.

Коваленко добавляет, что установка металлополимерных блоков значительно повышает влияние на ходовую часть Т-62: повышенное давление на опорные катки приводит к деформации шин и повышенному износу штатных узлов.

— Хвостовики балансиров выходят из строя в режиме нон-стоп из-за высокой нагрузки подвесок. Снижается энергоемкость гидравлических амортизаторов, ускоряется разрушение болтовых креплений ведущих колес из-за увеличения тяговых усилий, — пишет специалист.

Кроме того, танк получает тяжелый обвес брони, которая в современном бою спасет его разве что от РПГ-7, при этом значительно снижает мобильность и надежность танка.

— Это наглядный пример того, как современный российский ВПК не способен даже взять и расконсервировать то, что досталось в наследство от СССР — подытоживает аналитик.

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Источник: Александр Коваленко

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