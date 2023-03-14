Разбросанные в виде наличных, недвижимости и инвестиций. За год санкций РФ накопила в офшорах $80 млрд — СМИ
РФ смогла сохранить за рубежом около трети доходов в размере 227 млрд долларов, полученных в прошлом году от экспорта товаров. Около 80 млрд долларов хранятся в наличных, недвижимости и инвестициях.
Об этом сообщает Bloomberg.
Указано, что, вероятно, именно этот теневой резерв помогает Кремлю поддерживать финансы в условиях санкций после полномасштабного вторжения в Украину.
— Из-за того, что Европа медлила с нацеливанием на российский энергетический сектор, Кремль смог накопить один из крупнейших профицитов по текущим операциям в своей истории… Это фактически нивелировало эффект от замораживания активов Центрального банка, — сказала Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований.
Накапливая активы за рубежом в течение прошлого года, Россия получила пополнение примерно 5% ВВП.
Как отмечает издание, такие активы потенциально могут стать следующим объектом санкций, особенно если прослеживается их прямая связь с государством.
— Однако даже если странам Запада удастся определить владельца таких активов и доказать связь для применения санкций, доля найденных активов явно будет меньше этих ориентировочных оценок, — заключает Bloomberg.
Ранее Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев санкции против физических и юридических лиц РФ, введенные из-за агрессии против Украины.