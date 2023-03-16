Март, 16 в 14:24

Страна-агрессор РФ пытается договориться о поставках вооружения и боеприпасов не только с Ираном, но и со странами Африки и Ближнего Востока.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, Россия, прежде всего, испытывает дефицит боеприпасов.

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– РФ начала испытывать дефицит боеприпасов. Мы точно знаем, что они активно работают с Ираном. Действительно ведутся переговоры с Мьянмой, странами африканского континента, Ближнего Востока. Они сейчас направили свои делегации, Минобороны, Служба внешней разведки, другие ведомства и министерства РФ, чтобы как можно больше получить боеприпасов и другого вооружения, необходимого для войны, — подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что страны не спешат помогать агрессору, опасаясь западных санкций. Ключевым партнером РФ сейчас является Иран, поставляющий боеприпасы и беспилотники. Москва также заинтересована в получении иранских баллистических ракет, однако официальный Тегеран выжидает.

– Россия пытается получить, но пока информации о передаче нет. Иран сегодня занял по этому вооружению выжидательную позицию, – отметил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что в обмен на военные поставки Иран хочет получить от РФ новейшее вооружение, технологии атомной энергетики и ракетные программы.

Комментируя сотрудничество РФ и Сирии, представитель ГУР объяснил, что режим сирийского диктатора Башара Асада зависит от России. На территории его страны находится контингент войск РФ.

– Что может дать Сирия взамен? Было много информации, что это могут быть сирийские наемники в большом количестве. Но сегодня подтверждения, а тем более пребывания тысяч сирийцев на территории временно оккупированных районов нашего государства мы не замечаем, — объяснил Скибицкий.

По данным разведки, Россия сейчас периодически забирает у Сирии ранее предоставленное вооружение для использования в войне против Украины.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала в течение десятков лет, а коррумпированная российская экономика не может обеспечить нужды.