Зачем РФ планирует увеличить призывной возраст до 30 лет — объяснение разведки Британии

Март, 18 в 11:15

В России планируют повысить предельный возраст для срочников до 30 лет уже со следующего года, чтобы увеличить численность армии за счет призыва студентов высших учебных заведений, считают в разведке Минобороны Великобритании.

Официально РФ не привлекает призывников к участию в боевых действиях в Украине, хотя, по данным разведки, по крайней мере сотни из них, вероятно, воевали “из-за административной путаницы или после принудительного подписания контрактов”.

— Многие мужчины в возрасте 18-21 год претендуют на освобождение от призыва из-за обучения в высших учебных заведениях. Власти, скорее всего, изменят возрастной ценз, чтобы увеличить численность войска, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить, — говорят в разведке Британии.

Там также предполагают, что даже если РФ и в дальнейшем будет воздерживаться от привлечения призывников к войне, дополнительные срочники позволят высвободить большую часть контрактников для войны с Украиной.

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В начале марта Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области руководители учебных заведений получили указание о постановке на воинский учет мужчин в возрасте от 18 лет, то есть фактически началась очередная волна мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск.