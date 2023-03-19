Путин вторгся в Украину, как Гитлер в Норвегию: три факта, которые это доказывают

Март, 19 в 19:26

В этом месяце МИД России осудил посла США в Норвегии Марка Натансона за то, что он сравнил вторжение РФ в Украину с вторжением Германии в Норвегию в 1940 году.

Зато проект Голоса Америки Polygraph.info привел факты, свидетельствующие о сходстве между двумя военными нападениями.

Агрессор вторгся с нескольких направлений и высадил войска под столицей

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9 апреля 1940 года Германия напала на Норвегию с юга, запада и северо-запада. Передовые отряды немецких войск заняли шесть крупных норвежских портов, от столицы Осло на север до Нарвика.

— В то же время один парашютный батальон (первый в истории, задействованный в войне) занял аэродромы Осло и Ставангера, а 800 оперативных самолетов вызывали страх у норвежского населения, — писала Британская энциклопедия.

Вооруженные силы Германии планировали быстро победить норвежских защитников, прежде чем удастся организовать сопротивление.

По такому же сценарию действовала России, когда 24 февраля 2022 года вторглась в Украину с севера, востока и юга.

Тогда же элитное десантное подразделение РФ пыталось захватить аэропорт Гостомель, расположенный в 10 километрах от Киева.

Российские воздушно-десантные войска намеревались штурмовать столицу и захватить резиденцию правительства “не позднее вечера субботы, 26 февраля 2022 года”. Армия РФ планировала захватить Киев за считанные дни, сообщало издание The New York Times.

Оккупанты пришли как “побратимы”

В 1940 году немецкие войска, оккупировавшие Норвегию, заявили, что норвежцы и немцы якобы имеют особые связи как скандинавские братья.

— Нацисты считали вторжение в Норвегию возвращением домой: они утверждали, что немцы происходят с Севера и наконец возвращаются, делая землю снова своей, — прокомментировала Деспина Стратигакос, проректор и профессор архитектуры в Университете Баффало.

С 2014 года российские официальные лица и пропаганда неоднократно заявляли, что Киев является “просто русским городом”, а украинцы и русские якобы являются братьями или даже одним народом.

— Я говорил, что русские и украинцы — это один народ, единое целое. Эти слова не были обусловлены какими-то краткосрочными соображениями или текущим политическим контекстом. Это то, что я неоднократно говорил и во что твердо верю, — заявил российский диктатор Владимир Путин в июле 2021 года.

Агрессора ждал местный коллаборационист

Как отмечает Polygraph.info, прибытия немецких военных в Норвегию ждал норвежский фашист и основатель партии Национальный союз Видкун Квислинг.

— На встрече с Адольфом Гитлером в декабре 1939 года Квислинг призвал к немецкой оккупации Норвегии. После немецкого вторжения в апреле 1940 года он провозгласил себя главой правительства, — рассказывала Британская энциклопедия.

Впоследствии Квислинг был “марионеточным лидером” оккупационного правительства Германии. В феврале 1942 года он был назначен “министром-президентом” при немецком рейхскомиссаре Йозефе Тербовене.

В Украине “местным коллаборационистом” был Виктор Медведчук, лидер ОПЗЖ и кум российского диктатора Владимира Путина.

Федор Вениславский, представитель президента Украины в Конституционном суде страны, в апреле 2022 года заявил, что Медведчук должен был бы стать марионеточным президентом Украины в случае успеха вторжения российских войск.