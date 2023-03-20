Под Москвой упал дрон с иронической надписью

Март, 20 в 18:09

Под Москвой в Щелково упал неизвестный беспилотник, предварительно врезавшись в опору линии электропередач.

Местная администрация сообщила, что в округе обнаружили обломки потерпевшего крушение беспилотника. Взрывчатки в конструкции дрона не нашли. Он якобы оборудован “стандартным набором функций”. ЛЭП не поврежден, пострадавших нет.

На снимке, обнародованном в официальном аккаунте администрации, на обломках дрона видна ироническая надпись Летающая лаборатория. Не известно, кто запустил этот БПЛА.

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Несколько месяцев подряд в России происходят регулярные атаки беспилотников. Так, 28 февраля в 10 м от забора газовой компрессорной станции Газпрома упал ударный дрон.

Фото: администрация Щелково