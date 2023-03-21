Март, 20 в 22:48

Ежемесячно в рамках скрытой мобилизации России удается дополнительно мобилизовать около 20 тыс. человек.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Этот процесс (мобилизации — Ред.) продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается мобилизовать около 20 тыс. человек. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия, — сказал он.

По словам Юсова, “все цифры известны и изучаются”.

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В то же время в разведке отметили, что только мобилизовать людей недостаточно. Их нужно еще научить, а тренировочной базы в России мало, поэтому они используют Беларусь и белорусские полигоны.

Также Юсов сообщил, что у разведки нет доказательств того, что временно оккупированный Мариуполь посетил настоящий президент РФ Владимир Путин.

В экспертной среде сейчас ведутся дискуссии о том, жив ли вообще российский диктатор.

Фото: ГУР