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Факты / Світ / Росія

В ближайшие недели ЧВК Вагнера может покинуть большая часть зеков-наемников

Бедрак Виктория, редактор ленты
Знищення групи ПВК Вагнера
Фото: Генштаб ВСУ

Заключенные, которые были завербованы в ряды ЧВК Вагнера, в ближайшие недели могут покинуть группировку из-за окончания действия шестимесячных контрактов.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на Минобороны Великобритании, по данным которого, тысячи осужденных вагнеровцев, которые были завербованы осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены, поскольку ЧВК, похоже, придерживается своего обещания освобождать осужденных после шести месяцев службы.

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В ведомстве прогнозируют, что отток осужденных усилит нехватку кадров в ЧВК, поскольку Кремль заблокировал возможность дальше набирать зэков.

В Институте напомнили, что 27 января российский диктатор Владимир Путин совершил превентивное помилование российских осужденных, участвующих в войне против Украины.

— Заявление Кремля соответствует установленному ISW графику решения Путина полностью дистанцироваться от основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина после падения Соледара в Донецкой области 12-13 января, — говорится в сообщении.

Специалисты указывают, что Кремль, вероятно, намеренно санкционировал обнародование информации о досрочном помиловании, чтобы поощрить больше осужденных освободиться после окончания срока их контрактов и еще больше ослабить силы Вагнера.

Ранее сообщалось, что владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин ищет причины, чтобы объяснить, почему наступление его ЧВК в районе Бахмута Донецкой области приближается к кульминации.

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Источник: ISW
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