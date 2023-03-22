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Россия воспринимает украинских детей как военную добычу и гордится этим — прокурор МУС

Бедрак Виктория, редактор ленты
Карім Хан
Фото: Getty Images

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Россия обращается с украинскими детьми как с “военной добычей”.

Об этом пишет CNN.

Он отметил, что Римский статут Женевских конвенций четко указывает, что “вы не можете депортировать гражданских лиц в другую страну”.

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— Вы должны заботиться о них. Если они не в безопасности, переместите их в безопасную часть Украины. Если это невозможно, нейтральная третья страна. И, кажется, это не просто депортация в РФ, их встречают чужие люди, которые теперь внезапно стали приемными родителями. А дети — не собственность, не военная добыча, — подчеркнул Хан.

Он также добавил, что Россия, похоже, не отрицает обвинения против себя, а скорее носит его “как знак почета”.

По его словам, МУС обратился к России, однако не получил ответа.

17 марта МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

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Источник: CNN
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