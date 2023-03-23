РФ сосредоточит имеющиеся комплексы ПВО для обороны Москвы и области — военный обозреватель

Март, 23 в 14:29

В России не хватает комплексов противовоздушной обороны. Дело в том, что их ресурс или уничтожен, или перемещен в Украину.

Об этом в эфире проекта Радио Свобода заявил военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Он отметил, что военно-промышленный комплекс РФ не способен быстро удовлетворить спрос в комплексах ПВО всех видов дальности.

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По мнению Коваленко, имеющиеся комплексы ПВО россияне будут концентрировать в так называемых центрах принятия решений. То есть защищенной будет Москва и Московская область.

— Они (россияне, — Ред.) от этого в панике, они видят, что им не хватает того ресурса, который распределен по европейской части России. Фактически, ресурс их ПВО или уничтожен, или находится в Украине. Их военно-промышленный комплекс не может в большом количестве производить именно комплексы малого, среднего и большого радиуса действия, чтобы полностью удовлетворить эшелон противовоздушной обороны, — говорит Коваленко.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении создать большее количество военных подразделений, оснащенных системами современной ПВО.

По его словам, в 2023 году сформируется новая зенитная ракетная бригада специального назначения, зенитный ракетный полк с системами С-350 и полк военно-транспортной авиации. Также планируют усилить противовоздушную оборону Москвы.

В Институте изучения войны предполагают, что заявление Шойгу, скорее всего, направлено на убеждение самих россиян в развитии армии России и нивелирование неудач в Украине.