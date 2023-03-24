Март, 24 в 9:23

Владелец группировки Вагнер Евгений Пригожин смягчил свою риторику в адрес минобороны России, вероятно, из-за боязни полной потери своих боевиков в Бахмуте.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Пригожин также обеспокоен планируемым контрнаступлением ВСУ на востоке.

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Так, по его словам, Украина имеет в Славянске, Бахмуте и Константиновке 80 000 солдат для контратаки на Бахмут. Также Пригожин заявил, что Генштаб ВСУ имеет 200 000 резервов для наступления вдоль всей восточной линии фронта.

Другой боевик, бывший российский офицер Игорь Гиркин считает, что Пригожин преувеличивает численность ВСУ.

Это может быть связано с попыткой владельца ЧВК Вагнер получить дополнительные припасы и подкрепления от минобороны России, чтобы спасти свои силы в Бахмуте.

А еще владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опроверг утверждения Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине.

Кроме того, он скептически относится к утверждениям, что в Украине есть нацисты, как об этом постоянно заявляет Москва.

По его словам, Россия воюет исключительно с украинцами, оснащенными техникой НАТО, и некоторыми “русофобскими” наемниками, которые добровольно поддерживают Украину.