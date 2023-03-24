Россия хочет набрать еще 400 тыс. солдат, но это нереалистичная перспектива – Bloomberg

Март, 24 в 21:26

Кремль отказался от планов дальнейшего наступления на Украину этой весной после того, как армии РФ не удалось достичь больших успехов. Москва планирует сосредоточиться на сдерживании нового контрнаступления ВСУ, которое должно начаться в ближайшее время.

По данным издания Bloomberg, Кремль стремится в этом году набрать до 400 тыс. новобранцев, чтобы в дальнейшем захватывать еще большую территорию Украины.

Анонимные источники издания утверждают, что масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов, поскольку он наращивает кампанию по переизбранию российского президента Владимира Путина.

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Но некоторые официальные лица заявили, что цель привлечения 400 тыс. контрактников в этом году — это нереалистичная перспектива. Это примерно равно количеству профессиональных войск, которые были в России до начала вторжения в Украину.

— Я не думаю, что они смогут привлечь новых людей, за исключением, вероятно, несокрушимых патриотов или людей, которые не имеют экономических возможностей. Я не вижу возможности для них сделать еще один большой рывок в Украину, если они не перейдут к экономике военного положения, — сказала бывший аналитик российского военного потенциала в Министерстве обороны США Дара Массикот.

Кремль пока не готов к такому развитию событий, особенно накануне выборов президента РФ весной следующего года, на которых Владимир Путин, как ожидается, будет баллотироваться на пятый срок, утверждают источники.

Хотя Кремль пытается контролировать политическую систему, однако официальные лица опасаются, что опрометчивые шаги, в частности, мобилизация, могут осложнить усилия РФ по достижению громкой победы Путина на выборах.