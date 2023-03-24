В РФ нарастает вербовочная кампания, но Украина имеет шансы перехватить танковую инициативу – полковник Эстонии

Март, 24 в 19:53

На территории Российской Федерации начали новую военную вербовочную кампанию. В отличие от предыдущих, она ориентирована на жителей крупных городов в РФ.

Об этом заявил полковник Тармо Кундла во время брифинга в Министерстве обороны Эстонии, комментируя полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Полковник сказал, что через две-три недели погода и почва уже не будут ограничивать маневры подразделений и тяжелой техники, и тогда мир сможет увидеть, кто возьмет инициативу в свои руки.

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По его словам, российская кампания по вербовке в армию впервые направлена на жителей крупных городов. Ранее желающих участвовать в боевых действиях против Украины искали преимущественно в периферийных регионах и среди национальных меньшинств.

Официальная российская кампания начнется 1 апреля, но все подготовительные работы россияне уже почти завершили. В то же время в этот день в России начнется очередной призыв на срочную службу, который продлится до середины июля.

В РФ недавно подняли верхнюю планку призывного возраста до 30 лет для охвата большего количества новобранцев — это существенно повышает нагрузку на российские военкоматы.

В то же время в частной военной компании Вагнера заявили о намерении набрать еще около 30 тыс. наемников, которых отправят воевать против Украины.

Источник: ERR