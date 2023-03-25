В Ростовской области РФ раздался взрыв – что известно
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Сегодня, 25 марта, в городе Азов Ростовской области раздался мощный взрыв. Его причины пока неизвестны.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Момент взрыва сняла одна из камер. По неподтвержденной информации, местные власти выясняют причины инцидента.
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На видео также можно заметить, что при взрыве сработали сигнализации припаркованных машин.
К слову, 22 марта около пяти утра в пока оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.
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