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Факты / Світ / Росія

В Ростовской области РФ раздался взрыв – что известно

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Сегодня, 25 марта, в городе Азов Ростовской области раздался мощный взрыв. Его причины пока неизвестны.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Момент взрыва сняла одна из камер. По неподтвержденной информации, местные власти выясняют причины инцидента.

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На видео также можно заметить, что при взрыве сработали сигнализации припаркованных машин.

К слову, 22 марта около пяти утра в пока оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 395-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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