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Факты / Світ / Росія

Отказались воевать. На Запорожье российских солдат из Тувы держат в подвале без еды и воды

Анастасия Кожушко, редактор ленты
російські солдати
Фото: Depositphotos

В соцсетях распространяют видео, записанное военнослужащим из Тувы, который находится в оккупационной “военной комендатуре” на территории города Пологи Запорожской области.

– Военнослужащих в возрасте 18-20 лет удерживают в подвале несколько дней без еды и воды, из-за отказа воевать, по приказу своего же командования, – говорится в сообщении.


Как сообщают российские СМИ, правительство республики Тыва пообещало “провести проверку” по обращению о “нарушении прав военнослужащих”.

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