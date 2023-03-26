Отказались воевать. На Запорожье российских солдат из Тувы держат в подвале без еды и воды
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В соцсетях распространяют видео, записанное военнослужащим из Тувы, который находится в оккупационной “военной комендатуре” на территории города Пологи Запорожской области.
– Военнослужащих в возрасте 18-20 лет удерживают в подвале несколько дней без еды и воды, из-за отказа воевать, по приказу своего же командования, – говорится в сообщении.
Как сообщают российские СМИ, правительство республики Тыва пообещало “провести проверку” по обращению о “нарушении прав военнослужащих”.
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