Март, 27 в 18:05

После поражения в войне против Украины Россию могут ждать внутренний вооруженный конфликт и протестные движения. А местные пропагандисты начнут списывать провалы на диктатора Владимира Путина.

Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

По его словам, в РФ начинают понимать, что проигрывают войну, и это существенно деморализует российское население.

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Подоляк напомнил, что на территории России в последнее время периодически происходят какие-то инциденты: летают “неустановленные беспилотники”, возникают пожары и взрывы на инфраструктурных объектах. Оккупанты начали возводить фортификационные сооружения даже вдали от границы с Украиной.

– Это прямые последствия масштабной войны, и они будут нарастать. И в какой-то момент в РФ возникнет внутренний серьезный вооруженный конфликт, — подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Подоляк считает, что двигателем такого внутреннего конфликта могут стать вооруженные российские мобилизованные, которые рано или поздно вернутся с фронта.

– Все, кто вернется в РФ с оружием в руках, будут очень разъярены. В первую очередь, на местную власть – это она их мобилизовала, угрожала, репрессировала. И эти люди с оружием вернутся: они уже проиграли, и они обречены, у них не будет сдерживающих факторов. Соответственно, они получат право на силовое подавление местных органов власти. Вот что будет происходить в России – масштабная внутренняя гражданская война, — объяснил он.

Кроме того, Подоляк прогнозирует активизацию “этнических протестных движений” в регионах РФ, находившихся “под репрессивным давлением” центра.

По мнению Подоляка, решение Международного уголовного суда в Гааге об ордере на арест Владимира Путина также создает основу для потенциальных протестов в России. Ордер ослабил легитимность кремлевского диктатора.

Подоляк прогнозирует, что после нескольких поражений российской армии на фронте внутри РФ на Путина “начнут списывать грехи”: неэффективное планирование военной кампании и неадекватный анализ рисков, неправильную оценку возможностей РФ и готовности Европы объединиться в поддержку Украины.

– Есть несколько групп, которые хотели бы отойти уже от концепции путинской России и прийти к России другого типа. У них это, возможно, получится в момент, когда РФ потерпит еще несколько существенных тактических поражений на поле боя. Внутренние процессы начнутся, и тогда Путин в самой России будет объявлен пропагандистами “порождением ада”. На него начнут списывать те или иные грехи, – отметил Подоляк.

По его мнению, после поражения в войне распада РФ как такового “в принципе не произойдет”. Однако некоторые территории получат “окно возможностей” для отсоединения.

– Некоторые этнические территории, имеющие другую историю, другое видение, другие социальные отношения, получат окно возможностей для того, чтобы реализовать то, что не смогли в начале 1990-х, когда парад суверенитетов ограничился распадом только “канонического СССР”, а они остались в составе РФ, – заявил советник руководителя ОПУ.

Подоляк также считает, что военное поражение РФ приведет к обнулению ключевой концепции “величие в обмен на качество жизни”, посредством которой Кремль сдерживал бунты внутри России. Поскольку россияне не имели качества жизни, а теперь разрушится и миф об их “величии”.