Март, 27 в 16:58

Так называемые российские элиты видят, что позиции диктатора Владимира Путина на глобальной арене ослабли. Однако они еще не готовы к совершению каких-либо “дворцовых переворотов”.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в интервью УНИАН.

– Они сейчас думают о том, что пахан, каким является президент РФ, ослаб. Он уже не выполняет те функции, которые ему делегировались, и не является представителем элит, чтобы от их имени вести переговоры, — отметил он.

Подоляк объяснил, что для российских элит Путин был важен тем, что его опасались на международной арене.

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Кроме того, диктатор помогал легитимизировать не всегда законные доходы, покупать акции международных компаний, имущество и интегрироваться в глобальный рынок. А сейчас всех этих преимуществ нет.

– Сейчас элита поняла, что уже наоборот Путин делегитимизирует все, обнуляет их коммуникации на Западе, где они привыкли жить, обнуляет их возможности сохранить доходы и выведенные деньги. И совершенно точно он их подводит к тому, что они будут платить за решения, которые принимал Путин или его небольшое окружение, — заявил советник руководителя ОПУ.

По словам Подоляка, кремлевская “элита” начинает понимать, что ей придется платить “по чужим долгам”, и чем дальше, тем выше будет цена. Именно поэтому, по его мнению, она может профинансировать протестные движения в РФ.

– Российские олигархи, крупные и средние бизнесмены годами накапливали определенный объем доходной части для себя лично и формировали определенные принципы жизни своих семей. Зачем им сегодня все это разменивать на “хотелку” Путина, который явно обманул их с точки зрения ожиданий от этой войны. Поэтому они станут финансировать те или иные протестные движения. Плюс активизируются этнические протестные движения, ведь многие регионы находились под репрессивным давлением федерального центра, — подчеркнул Подоляк.

Он рассказал, что накануне полномасштабной войны или в первые месяцы была информация, что в Москве рассматривали возможных преемников Путина, среди которых – сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и Сергей Кириенко (заместитель руководителя администрации президента РФ).

Однако сейчас Путин не заинтересован в передаче власти, поскольку считает сохранение президентского поста гарантией своей неприкосновенности, в том числе и юридической. А так называемые элиты пока не готовы к внутреннему перевороту.

– Сейчас элиты не готовы к внутренним дворцовым переворотам, они абсолютно трусливы, удручены и растерзаны внутренними сомнениями… Элиты не готовы оценивать все долгосрочные и даже среднесрочные негативные перспективы для РФ. Поэтому они все еще думают, что Путин все-таки выкрутится и они какие-то дивиденды получат, – рассказал Подоляк.

Недавно в сеть слили личный разговор якобы между российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым и российским продюсером Иосифом Пригожиным. Участники этого разговора активно критикуют Путина, его действия и войну в Украине.

В украинской разведке ранее прогнозировали, что рано или поздно в РФ произойдет бунт, который приведет к изменению политического режима.