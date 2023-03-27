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Ядерные планы Путина в Беларуси: если они воплотятся, в Еврокомиссии обещают последствия

Валентина Летяк, редактор ленты
Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Если Владимир Путин реализует планы по размещению ядерного оружия в Беларуси, будут соответствующие последствия, но пока мы ожидаем реакции режима Лукашенко на заявления российского диктатора.

Об этом сказал спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, отвечая на вопрос о том, какими могут быть санкции ЕС в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси.

— Как сказал высокий представитель ЕС, если это случится — будут последствия, — ответил он.

По его словам, все, что касается санкций – это компетенция стран-членов Евросоюза, поэтому Еврокомиссия не может раскрывать детали до их одобрения.

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В то же время Стано отметил, что они готовы ко всем сценариям и “пересматривают готовность по мере того, как разворачиваются события”.

— Сначала очень важно отбросить эти заявления и также услышать, что скажет белорусская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой варварской противоправной агрессии. Но, конечно, это будет эскалацией, это создаст угрозу для безопасности Европы и не останется без реакции стран-членов, — добавил он.

Владимир Путин 25 марта заявил, что до июля РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, аргументируя свое решение тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Источник: Украинская правда
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