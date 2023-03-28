Март, 28 в 12:36

В рамках политики геноцида оккупанты принудительно вывозят украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию.

Центр нацсопротивления составил карту лагерей, куда враг расселяет депортированных детей из Украины.

Указано, что карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться.

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— Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ имеет систематический характер и заблаговременно подготовлен. Российская пропаганда говорит о вынужденном шаге и эвакуации детей, но на самом деле детей вывозят постоянно, как из прифронтовых так и из отдаленных от боевых действий районов, — указывает Центр.

В лагеря попадают:

сироты, при этом некоторые из них стали такими из-за убийства их родителей самими россиянами;

дети из интернатов, которые имеют родственников в Украине, но их все равно принудительно вывозят;

дети родителей, которые не прошли фильтрацию и попали в российские пыточные;

отдельные другие случаи.

— В лагерях по заранее подготовленной программе детей учат российской истории, искаженной трактовке войны в Украине, также дети там учат российский гимн. То есть происходит идеологическая обработка. Всего на карте нанесено 45 детских и 12 милитарных лагерей, — добавляют там.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

Источник: Центр нацсопротивления