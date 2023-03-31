Даже окна трясутся: в Белгороде раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В российском Белгороде местные жители сообщают о взрывах.
— Капец, аж окна трясутся! – говорит женщина за кадром, которая снимает видео из окна.
О причинах взрывов пока неизвестно. Официальная информация относительно этого также не поступала.
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По данным местного паблика, громкие звуки связаны с работой ВС РФ.
Напомним, что 14 марта в Белгороде Российской Федерации прогремели взрывы рядом с аэропортом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 400-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.