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Факты / Світ / Росія

Даже окна трясутся: в Белгороде раздались взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В российском Белгороде местные жители сообщают о взрывах.

— Капец, аж окна трясутся! – говорит женщина за кадром, которая снимает видео из окна.

О причинах взрывов пока неизвестно. Официальная информация относительно этого также не поступала.

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По данным местного паблика, громкие звуки связаны с работой ВС РФ.

Напомним, что 14 марта в Белгороде Российской Федерации прогремели взрывы рядом с аэропортом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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