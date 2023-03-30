Март, 30 в 8:02

Иран пытается укрепить двусторонние отношения с Россией в сфере безопасности и, вероятно, увеличит поставки оружия в РФ для достижения этой цели.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить стратегическое и долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

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Абдоллахиан заявил, что РФ и Иран находятся на финальной стадии подписания соглашения.

На встрече Абдоллахиан и Лавров, вероятно, обсуждали возможность продолжения закупок иранских систем вооружения для использования на войне против Украины, а также поставки Россией Ирану штурмовиков Су-35.

Напомним, что 13 марта иранская авиакомпания Pouya Air Transport возобновила регулярные рейсы между Тегераном и Москвой.

Украинский Центр национального сопротивления также сообщил, что Иран планирует поставить беспилотники Shahed-131 боевикам группировки Вагнера и что вагнеровцы уже проходят обучение управлению дронами.

При этом в ISW отмечают, что пока не известны случаи, когда наемники Вагнера использовали беспилотники иранского производства в Украине.