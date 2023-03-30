Март, 30 в 12:17

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что многие в окружении диктатора Путина понимают, что нападение на Украину было колоссальной ошибкой и военным преступлением.

Именно поэтому некоторые ищут возможности для собственного спасения.

Такое мнение Андрей Юсов высказал в интервью Gazeta.ua.

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Он напомнил, что о нападении на Украину знало только очень ограниченное окружение Путина, например секретарь совбеза РФ Николай Патрушев. Он ранее заявлял, что Россия якобы “по меньшей мере дважды спасала США от распада”.

А еще Патрушев рассказывал о наличии у России какого-то уникального оружия, которое способно уничтожить любого противника.

По словам Юсова, решение начать полномасштабную войну — это следствие российской модели управления.

— Современная Россия — это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какого-то обсуждения или плюрализма мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофичны для России, — заявил Андрей Юсов.

Представитель ГУР Минобороны также отметил, что в окружении российского президента есть разные люди с разной мотивацией.

Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что нападение на Украину было колоссальной ошибкой, а финал будет трагическим для России.

— Они пытаются искать варианты собственного спасения. Сейчас речь не идет о борьбе за другую страну, а только о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть, — рассказал Андрей Юсов.

А еще он советует Путину и его окружению пересмотреть комедийный фильм Смерть Сталина, в котором между ближайшими соратниками вождя разворачивается борьба за место следующего генсека.