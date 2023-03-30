Март, 30 в 20:00

Недовольство внутри РФ растет с каждым новым грузом с фронта в Украине с погибшими оккупантами в черных мешках. Но это не обязательно приведет к протестам.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос о вероятности протестов в РФ.

– Недовольство в российских так называемых субъектах федерации усиливается с каждым новым грузом с черными мешками. Мы фиксируем, что недовольство среди населения российских республик действительно растет. Но о неизбежности протестов пока не позволяет говорить с одной стороны пропагандистское влияние, а с другой – страх репрессий из-за активных полицейских мер, которые Кремль усилил во избежание сопротивления во время мобилизации, — отметил Черняк.

По словам представителя ГУР, падение поддержки действий Владимира Путина среди россиян произойдет только после устранения диктатора, когда тот уже не будет находиться у власти.

Сейчас смотрят

Черняк напомнил, что в истории РФ неоднократно на недееспособного или мертвого “лидера” списывали “все грехи, катастрофы и преступления”.

– Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну и военные преступления против украинского народа, начнет бить себя в грудь и клясться в вечной оппозиционности режиму, – объяснил он.

Черняк также обратил внимание на аудиозапись разговора между российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым и продюсером Иосифом Пригожиным. Участники разговора активно критиковали Путина, его политику и войну в Украине.

Представитель ГУР подчеркнул, что запись свидетельствует о расколе среди кремлевских “элит”.

– Этот слив – одно из ярких свидетельств, что раскол внутри так называемых кремлевских элит – не сценарий, а свершившийся факт. Другое дело – глубина этого раскола и готовность тех или иных групп к действиям (свержению диктатора. — Ред.), — заявил Черняк.

В украинской разведке ранее прогнозировали, что в РФ рано или поздно произойдет бунт, который приведет к смене политического режима.