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Венгрия поддержала антироссийские санкции: Россия назвала страну недружественной

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Венгрия поддержала антироссийские санкции: Россия назвала страну недружественной
Фото: Pixabay

Российская Федерация включила Венгрию в список так называемых недружественных стран из-за присоединения Будапешта к санкциям против России.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ Евгения Станиславова.

По его словам, Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их выполнять. Это и стало причиной, почему страну отнесли к категории недружественных государств.

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Однако российский дипломат подчеркнул, что Венгрия все же не собирается отказываться от своей позиции в отношении России даже под давлением союзников по Евросоюзу и НАТО.

22 июля Россия внесла Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список так называемых недружественных стран.

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Ранее министр кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш заявил, что международный ордер на арест Путина не имеет обязательной силы для Будапешта. Поэтому Венгрия не будет арестовывать на своей территории российского диктатора.

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