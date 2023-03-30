Март, 30 в 12:42

Российская Федерация включила Венгрию в список так называемых недружественных стран из-за присоединения Будапешта к санкциям против России.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ Евгения Станиславова.

По его словам, Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их выполнять. Это и стало причиной, почему страну отнесли к категории недружественных государств.

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Однако российский дипломат подчеркнул, что Венгрия все же не собирается отказываться от своей позиции в отношении России даже под давлением союзников по Евросоюзу и НАТО.

22 июля Россия внесла Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список так называемых недружественных стран.

Ранее министр кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш заявил, что международный ордер на арест Путина не имеет обязательной силы для Будапешта. Поэтому Венгрия не будет арестовывать на своей территории российского диктатора.