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Факты / Світ / Росія

Спецслужбы РФ вели слежку за журналистом Гершковичем — WSJ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Еван Гершкович

До задержания репортера американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича за ним следили сотрудники силовых структур России. Об этом говорится в материале WSJ.

По данным издания, на одном из журналистских заданий за Гершковичем следили несколько сотрудников российских силовых структур.

Сообщается, что некоторые записывали передвижения журналиста на камеру, а также оказывали давление на источники, с которыми работал Гершкович.

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WSJ пишет, что факт слежки за репортером был зафиксирован в Пскове. Журналист не смог идентифицировать людей, которые за ним наблюдали. При этом задержанный гражданин США предполагал, что его телефон могли прослушивать.

О задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. ФСБ РФ обвинило журналиста в шпионаже и сборе секретных сведений об одном из предприятий российского ВПК.

Журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд санкционировал его арест по обвинению в шпионаже. Эта статья в России предусматривает лишение свободы от десяти до 20 лет лишения свободы.

После инцидента с журналистом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал всех граждан США, которые находятся в России, покинуть эту страну. С похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая подчеркнула, что в России для американцев опасно.

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Фото: соцсети Эвана Гершковича

Источник: The Wall Street Journal
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