Все сжигает вокруг: в России пронесся огненный смерч

Апрель, 02 в 17:29

В России зафиксировали редкое природное явление – огненный смерч.

Об этом сообщили российские СМИ.

Он пронесся в Забайкальском крае, где бушевал степной пожар.

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По словам очевидцев, в таком смерче огонь все сжигает и остановить его невозможно никакими методами.

В то же время местные власти уверяют, что огненный смерч не добрался до поселений, а пожар уже ликвидирован, а в российском МЧС заявили, что не располагают никакой информацией об этом явлении.

Справка. Огненные смерчи возникают при появлении нескольких очагов возгорания и сильного нагревания воздуха над ними.

Напомним, что вечером 29 марта в Свердловской области России взорвался газопровод, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.