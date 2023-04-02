Все сжигает вокруг: в России пронесся огненный смерч
В России зафиксировали редкое природное явление – огненный смерч.
Об этом сообщили российские СМИ.
Он пронесся в Забайкальском крае, где бушевал степной пожар.
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По словам очевидцев, в таком смерче огонь все сжигает и остановить его невозможно никакими методами.
В то же время местные власти уверяют, что огненный смерч не добрался до поселений, а пожар уже ликвидирован, а в российском МЧС заявили, что не располагают никакой информацией об этом явлении.
Справка. Огненные смерчи возникают при появлении нескольких очагов возгорания и сильного нагревания воздуха над ними.
Напомним, что вечером 29 марта в Свердловской области России взорвался газопровод, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.