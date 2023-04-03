Апрель, 03 в 18:19

Неподалеку от секретной горной резиденции российского диктатора Владимира Путина, расположенной в районе Красной Поляны (Краснодарский край РФ), установили систему ПВО.

Об этом говорится в расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

В Красной Поляне есть горнолыжные курорты, где проходили соревнования во время Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

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Именно в этом районе был замечен самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, предназначенный для прикрытия гражданских и военных объектов. Этот комплекс способен сбивать как ракеты, так и вертолеты или беспилотники.

Лишь в километре от установки ПВО расположен комплекс зданий, который формально к Путину отношения не имеет.

Речь идет о 20 га земли, двух огромных домах, корпусе для сопровождающих лиц, вертолетной площадке и даже собственном подъемнике с VIP-кабинками.

– Все это по документам принадлежит Газпрому. Но на самом деле это секретная зимняя резиденция Владимира Путина. Это место, где он катается на лыжах, — отмечают расследователи.

Это шале построили к Олимпиаде-2014 в Сочи. Общая площадь одного из домов в резиденции Путина составляет 3,8 тыс. кв. м. Его построили первым. Он имеет четыре этажа: два под землей и два надземных. В доме расположен огромный спа-комплекс с бассейном и криокамерой, две большие спальни, столовая и даже помещение для обработки яиц.

После Олимпиады построили и второе здание площадью 8,3 тыс. кв. м. Согласно расследованию, в нем есть рояль Николай II за почти 6 млн рублей, одеяло из гусиного пуха за 140 тыс. рублей, светильники с кристаллами Swarovski за полмиллиона рублей, каминные часы за 500 тыс. рублей.

Стоит отметить, что комплекс ПВО Панцирь-С1 установили и возле Валдайской резиденции Путина. Еще один комплекс был замечен возле другой официальной резиденции диктатора в Ново-Огарево.

Системы Панцирь-С1 также разместили на крышах нескольких зданий в Москве: ГУВД, Минобороны РФ и на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке.

Все комплексы установлены так, чтобы закрывать подлеты к Кремлю со всех сторон.

Недавно сообщалось, что сразу в нескольких районах Москвы начали вырубать заповедные парки и леса. Эти площадки готовят для нужд российского Минобороны и размещения систем ПВО.

Источник: Навальный LIVE