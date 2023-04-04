Беларусь получила от России комплекс Искандер-М, который может нести ядерные заряды

Апрель, 04 в 14:09

Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс Искандер-М. Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, с 3 апреля на одном из полигонов России якобы стартовало обучение белорусских военных работе с этим комплексом.

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Шойгу заявил, что это якобы необходимо для защиты союзного государства.

Кроме того, Шойгу заявил что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже “получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении”.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, размещение ядерного оружия на территории РБ — это якобы его инициатива.