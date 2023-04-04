Журналисты показали, как в Куршевеле развлекается жена заместителя Шойгу, пока ее муж уничтожает украинские города
Жена заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана спокойно развлекается на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Ее муж ранее посещал оккупированный Мариуполь.
Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача “Куршевель “їхній” 2. Українська правда знайшла російську еліту на курорті”.
Тимур Иванов работает в министерстве обороны России более 10 лет. До этого он работал в правительстве Московской области в подчинении у Шойгу.
Иванов посещал уже разрушенный Мариуполь и говорил, что мариупольцам все отстроят, даже построят бассейн и ледовый каток. То есть сначала российская армия уничтожила город, а теперь минобороны хвастается строительством.
В расследовании говорится, что жена Тимура Иванова развлекается в компании певца Валерия Меладзе и других российских бизнесменов, ходит на шопинг в бутики курорта. Ее заметили на курорте 8 марта 2023 года.
Светлана Иванова любит роскошную жизнь. Они с мужем тратят миллионы долларов на свои прихоти, имея роскошные авто и недвижимость, драгоценности и тому подобное.
А официальные доходы ее мужа на такой образ жизни не рассчитаны.
По данным журналистов, в прошлом году в начале полномасштабного вторжения России, когда вражеская армия обстреливала Украину, Светлана покупала драгоценности в Париже.
Летом 2022 года Светлана и Тимур оформили развод, однако журналисты считают, что он фиктивный. Потому что впоследствии Тимур Иванов попадает под санкции Евросоюза, а вот его уже бывшая жена — нет.
И именно поэтому Светлана Иванова сегодня может себе позволить путешествовать и отдыхать.
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