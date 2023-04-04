Апрель, 04 в 12:37

Жена заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана спокойно развлекается на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Ее муж ранее посещал оккупированный Мариуполь.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача “Куршевель “їхній” 2. Українська правда знайшла російську еліту на курорті”.

Тимур Иванов работает в министерстве обороны России более 10 лет. До этого он работал в правительстве Московской области в подчинении у Шойгу.

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Иванов посещал уже разрушенный Мариуполь и говорил, что мариупольцам все отстроят, даже построят бассейн и ледовый каток. То есть сначала российская армия уничтожила город, а теперь минобороны хвастается строительством.

В расследовании говорится, что жена Тимура Иванова развлекается в компании певца Валерия Меладзе и других российских бизнесменов, ходит на шопинг в бутики курорта. Ее заметили на курорте 8 марта 2023 года.

Светлана Иванова любит роскошную жизнь. Они с мужем тратят миллионы долларов на свои прихоти, имея роскошные авто и недвижимость, драгоценности и тому подобное.

А официальные доходы ее мужа на такой образ жизни не рассчитаны.

По данным журналистов, в прошлом году в начале полномасштабного вторжения России, когда вражеская армия обстреливала Украину, Светлана покупала драгоценности в Париже.

Летом 2022 года Светлана и Тимур оформили развод, однако журналисты считают, что он фиктивный. Потому что впоследствии Тимур Иванов попадает под санкции Евросоюза, а вот его уже бывшая жена — нет.

И именно поэтому Светлана Иванова сегодня может себе позволить путешествовать и отдыхать.

Фото: скриншот