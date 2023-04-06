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Факты / Світ / Росія

Путин под заявлениями борьбы с “терроризмом” готовит репрессии на оккупированных территориях — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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путін

Президент России Владимир Путин на заседании совета нацбезопасности РФ 5 апреля обвинил Украину в якобы угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и “террористических нападениях” на коллаборантов.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин назвал укрепление контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности РФ и “верховенства права”.

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Он также призвал к продолжению незаконной экономической, правовой и социальной интеграции захваченных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Что касается расследований так называемых террористических нападений на коллаборантов, то российский диктатор призвал оккупационных правоохранителей активнее работать, а еще хочет привлечь в “правоохранительные процессы” местных украинцев.

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По мнению аналитиков ISW, таким образом Путин явно поощряет коллаборационистов и информаторов на оккупированных территориях.

В Институте изучения войны считают, что Владимир Путин использовал заявления о “терроризме” и угрозах внутренней безопасности России для оправдания репрессий внутри страны.

Это также может создать условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях, где могут использоваться аналогичные формулировки.

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Фото: скриншот

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