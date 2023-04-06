Апрель, 06 в 0:37

Трудно ли сделать самодельную бомбу? Пожалуй, нет, если иметь две вещи: во-первых, необходимые материалы, во-вторых — необходимые навыки.

Российское следствие оценивает мощность взрыва, который “поджарил” Татарского, в 200 граммов тротила. Теоретически такой объем взрывчатки можно заложить куда угодно. Но кто и как приведет ее в действие — это уже задача значительно сложнее!

Для того, чтобы пролить свет на все обстоятельства взрыва, Факти тижня пообщались с генерал-майором СБУ Виктором Ягуном.

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Мы пользуемся только открытыми данными, которые обнародовали российские силовики, а также фотографиями с места преступления.

Но даже с этой далеко неполной информацией непонятных деталей и нестыковок — хватает. Например, почему-то только одна жертва взрыва. Хотя, по логике, погибших должно было быть больше.

— Оно должно было разлететься в разные стороны, есть такое предположение, что взрывчатка закладывалась в специальную капсулу, которая направила этот взрыв в определенном направлении. Мало информации, но то, что взрывчатку делали профессионалы, это 100%, — сказал Виктор Ягун.

Генерал-майор СБУ отметил, что взрыв был направлен вверх.

— Он наклонился над этой статуэткой, взрыв пошел вверх и задел ту часть тела, которая была повреждена. Работали очень хорошие специалисты, они вовремя среагировали и нажали на кнопку, чтобы сделать взрыв. Я думаю, что человек, который нажал на кнопку, был непосредственно в зале, — сказал Ягун.

На данный момент 26-летняя Дарья Трепова — единственная, кого российские спецслужбы задержали, и объявили о ее причастности к теракту. Но, даже если Трепова причастна к преступлению, нажала ли она на кнопку?

Убитому пропагандисту девушка назвалась Настей. По словам ее подруг, войну не поддерживала, и даже участвовала в антивоенных митингах. Но…. есть одно но.

После вручения подарка Татарскому заняла место почему-то в трех-четырех метрах от него. Слишком спокойное поведение, как для человека, который знает, что произойдет через несколько секунд.

— Во-первых, она не убежала, она была в зале непосредственно возле места взрыва, я думаю, что если бы у нее был с собой приборчик, который запускает взрыв, она бы точно этого не делала. Это уже подтверждает ту информацию, что она была не одна. И складывается такое впечатление, что она даже не понимала, что именно она там делала и почему именно эта статуэтка взорвалась, — отметил Виктор Ягун.

Также есть информация, что Трепова подходила к Татарскому дважды.

— Один раз где-то в Москве, на каких-то там встречах засветилась. Второй раз уже она эту статуэтку принесла и таким образом он ее принял, узнал. Ну то есть такая многоходовая операция. Я считаю, что она действовала не сама, действовала с каким-то умыслом, — сказал генерал-майор.

Но ведь кому на самом деле была выгодна смерть Татарского? Кремлю? Ради чего Путин на следующий же день наградил так называемого военкора орденом?

Возможно, чтобы поднять ценность жертвы в глазах россиян и назвать все — операцией украинских спецслужб? Как это уже было после убийства боевика Александра Захарченко в Донецке — по похожему, кстати, почерку. Взрывчатку ему заложили тогда в люстру. А Татарскому в статуэтку.

— Следует понимать, что в последнее время его высказывания были в контексте того, что критика российской власти, и критика, в частности Министерства обороны, она перевешивала. Некоторые наблюдатели даже говорили, что он больше пользы приносит Украине, чем России. Понятно, что он отрабатывал те деньги, которые на него тратил Пригожин, — сказал генерал-майор СБУ.

Опять повар Путина? Не многовато ли в последнее время Пригожина в информационном поле? Возможно, примерно так и решили его конкуренты!

— Там есть две конкурирующие спецслужбы — ФСБ и военная разведка. Я не исключаю, что военная разведка могла передать “приветствие” от Генштаба ВС РФ таким образом. Ну однозначно Украине это не было выгодно, потому что он не представляет для нас никакой заинтересованности, — сказал Ягун.

Так что же получается? Шойгу, руками своих спецслужб, решил напомнить Пригожину, кто здесь главный? И через пропагандиста из пула Пригожина ударить по Бортникову? Ведь именно ФСБ считают кураторами Вагнера.

А может, Шойгу целится в самого Путина? Потому что паутина связей, которыми оплетена российская власть — гораздо шире, чем можно представить.

Министр обороны Сергей Шойгу — один из вероятных кандидатов на президентских выборах в марте 2024 года.

Еще один вероятный преемник — губернатор Тульской области Алексей Дюмин, герой России, бывший ФСБшник, адъютант ВВП и один из приближенных к нему охранников.

В кремлевских кулуарах именно Дюмина считают личным куратором Пригожина.

Тогда цепочка покушения может быть довольно длинной: через Татарского по Пригожину, потом по Дюмину, а там уже и прямой путь к Путину?

Да неужели Сергей Кужугетович нацелился на кресло Путина? Может, просто лишает влияния потенциального конкурента? Версий на самом деле множество и отвергать нельзя ни одну.

Как и такую, что собственного пропагандиста в собственной кофейне отправил в вечный бан сам Пригожин. Потому что имеет давний конфликт с губернатором Петербурга.

— Есть такая идея, что взрывчатка была заложена заранее. И статуэтка вообще к этому никакого отношения не имела. Еще раз говорю, очень мало информации, — подчеркнул Виктор Ягун.

И в пользу этой версии свидетельствует медийная активность, которую развернул главный “вагнеровец”. Уже на третий день после гибели Татарского он встретился с так называемыми военкорами.

Поэтому пока в деле Татарского только одни вопросы и никакого ответа. Понятно лишь, что Кремль использует теракт для новой серии закручивания гаек.

Недаром же вспомнили о фонде Навального, а лидер одной из партий Госдумы решил, что неплохо было бы отменить мораторий на смертную казнь.