В Петербурге уже очереди в обменники: рубль упал до минимума за год

Апрель, 07 в 18:19

Российский рубль упал до самой низкой отметки за последний год, с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

В пятницу утром на Московской фондовой бирже (ММВБ) курс опустился до 82 рублей за доллар США. По состоянию на 17:30 по Киеву он торгуется на отметке чуть больше 81 рубля за доллар.

Относительно евро рубль опустился на 2% — до 90,06.

Сейчас смотрят

Трейдеры говорят, что падение связано с несколькими факторами, включая снижение цен на нефть в марте, что сократило российские доходы, и продажу западного бизнеса в России после вторжения.

Стоимость рубля не падала до такого уровня с апреля 2022 года, хотя сразу после полномасштабного вторжения она была еще ниже, когда опустилась до 113 рублей за доллар США. В июле валюта стабилизировалась до 50 рублей, но с тех пор снова ослабла.

Российский диктатор Владимир Путин уверял внутреннюю аудиторию, что экономика страны устойчива к экономическим санкциям, но на прошлой неделе он заявил, что санкции могут оказать негативное влияние на Россию.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, последнее падение связано с изменениями в импорте и экспорте в страну. Он добавил, что обменный курс колеблется “в условиях меняющейся внешнеэкономической конъюнктуры”.

Падение российской валюты уже вызвало очереди в обменных пунктах в РФ. Издание Фонтанка сообщало об огромной очереди к известному в Санкт-Петербурге пункту обмена.

В конце прошлого года западные страны ввели верхний предел цен на российскую нефть, которая является огромным источником дохода для РФ.