Апрель, 08 в 9:49

Российские пропагандистские блогеры с тревогой отреагировали на якобы просочившиеся секретные военные документы США о войне в Украине.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), такие настроения в информационном пространстве РФ говорят о страхе перед перспективой украинских контрнаступлений.

Так, 6 апреля издание New York Times сообщило, что в различных соцсетях циркулирует “подборка” секретных военных документов США, в которых содержатся оперативные сводки и оценки возможностей ВСУ.

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Аналитик Bellingcat Арик Толер заявил, что эти документы появились в сети еще 4 марта, и остается неясным, почему они попали в основные западные СМИ более месяца спустя.

Независимо от достоверности якобы просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью New York Times подчеркивает страх перед украинским контрнаступлением.

Но есть и те, кто не верит в правдивость этих документов. Один из пропагандистских блогеров заявил, что утечка информации может быть частью масштабной украинской кампании по введению в заблуждение российских войск.

Также в российском информационном пространстве отмечают, что существует исторический прецедент распространения военными ложной информации перед началом внезапных наступательных операций.

В ISW отмечают, что история New York Times обнажила точку невралгии в российском информационном пространстве.