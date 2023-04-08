В ISW рассказали, как “утечка” документов США обнажила страх российской пропаганды перед наступлением ВСУ
Российские пропагандистские блогеры с тревогой отреагировали на якобы просочившиеся секретные военные документы США о войне в Украине.
По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), такие настроения в информационном пространстве РФ говорят о страхе перед перспективой украинских контрнаступлений.
Так, 6 апреля издание New York Times сообщило, что в различных соцсетях циркулирует “подборка” секретных военных документов США, в которых содержатся оперативные сводки и оценки возможностей ВСУ.
Аналитик Bellingcat Арик Толер заявил, что эти документы появились в сети еще 4 марта, и остается неясным, почему они попали в основные западные СМИ более месяца спустя.
Независимо от достоверности якобы просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью New York Times подчеркивает страх перед украинским контрнаступлением.
Но есть и те, кто не верит в правдивость этих документов. Один из пропагандистских блогеров заявил, что утечка информации может быть частью масштабной украинской кампании по введению в заблуждение российских войск.
Также в российском информационном пространстве отмечают, что существует исторический прецедент распространения военными ложной информации перед началом внезапных наступательных операций.
В ISW отмечают, что история New York Times обнажила точку невралгии в российском информационном пространстве.